ويتكوف يحاول دفع محادثات مع إيران: القلق الكبير في إسرائيل

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورؤساء المؤسسة الدفاعية اجتماعاً أمنياً محدوداً آخر مساء اليوم (الاثنين) على خلفية الأحداث في إيران. وذكر المراسل السباسي في قناتنا العبرية غاي عزرييل أن إسرائيل تتابع ليس فقط ما يحدث في إيران، بل أيضاً التصريحات الصادرة عن البيت الأبيض، لا سيما في ظل مساعي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لتعزيز الحوار المباشر حول البرنامج النووي.

تحدث ويتكوف بالفعل مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وناقش الاثنان حتى إمكانية عقد لقاء قريباً.

بالتوازي، تقديرات الاستخبارات في إسرائيل تشير إلى نحو 12 ألف معتقل في أنحاء إيران. من الصعب تقدير عدد القتلى. أمس قُدِّر أن العدد يتجاوز الألف، والواقع على الأرجح أكثر قسوة بكثير.

في إسرائيل يواصلون الحفاظ على الصمت، لكن الخوف واضح: أن تتركز المحادثات فقط على البرنامج النووي الإيراني وتمنح النظام وقتاً للتعافي والاستمرار في قمع الاحتجاجات.

في غضون ذلك، سيتعين على المرشد الأعلى علي خامنئي أن يختار بين الخشية على استقرار النظام وبين اتفاق استسلام في مسألة النووي.

من البديهي أن إسرائيل لن تواجه صعوبة كبيرة في قبول وضع تستمر فيه إيران في تشغيل وكلائها في الشرق الأوسط، وفي استعادة برنامجها للصواريخ الباليستية عندما تكون محدودة فقط من حيث البرنامج النووي.