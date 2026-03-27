الجيش الإسرائيلي يمدد فترات الإنذار ضد صواريخ حزب الله في شمال البلاد

قرر الجيش الإسرائيلي تمديد فترات الإنذار لسكان شمال إسرائيل المعرضين لصواريخ حزب الله، وذلك عقب انسحاب مواقع حزب الله إلى ما وراء الحدود اللبنانية، ووفقًا لقيادة الجبهة الداخلية، سيمنح هذا التغيير سكان بعض البلدات الحدودية بضع ثوانٍ إضافية للوصول إلى الملاجئ. ففي السابق، كانت عدة مناطق تتطلب اللجوء الفوري إلى الملاجئ أو اللجوء إليها خلال 15 إلى 30 ثانية. أما الآن، فستتلقى 58 بلدة إنذارًا لمدة 15 ثانية بدلًا من الإنذار الفوري، بينما ستتلقى بلدات أخرى إنذارًا لمدة 30 ثانية.

ويستند هذا القرار إلى تحليل مشترك لمسارات صواريخ حزب الله وقدرات الكشف الإسرائيلية. ويفيد الجيش بأنه لاحظ أن معظم الهجمات الصاروخية تُشن الآن من مواقع أعمق داخل لبنان، لا سيما شمال نهر الليطاني، كنتيجة مباشرة للعمليات البرية الإسرائيلية في جنوب البلاد.

وتوضح السلطات أن هذه الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القادمة، وقد تُعمم على مناطق أخرى بعد إجراء المزيد من التقييمات. كما تؤكد أن أوقات الإنذار هذه تنطبق فقط على الهجمات الصاروخية التي تنطلق من لبنان، وهي تختلف عن تهديدات الصواريخ الباليستية الإيرانية، التي تستغرق وقتًا أطول للوصول إلى أهدافها.

مع ذلك، لا تسري هذه التعديلات على جميع المناطق الحدودية. ستبقى عشرة مواقع تقريبًا على أوقات الإنذار الحالية مؤقتًا، نظرًا لعدم كفاية البيانات لتعديل إجراءات الإنذار.

وفي ظل تصاعد هجمات حزب الله -الموجهة أساسًا ضد القوات الإسرائيلية في لبنان- يهدف هذا التعديل إلى تحسين حماية المدنيين، دون التهاون في اليقظة في مواجهة تهديد مستمر.