بعد إطلاق نار على سفينتين في مضيق هرمز: الهند تستدعي السفير الإيراني لديها

قالت وزارة الخارجية الهندية، في بيان، اليوم الشبت، إنه تم استدعاء سفير إيران لعقد اجتماع مع وزير الخارجية، مساء اليوم السبت، مشيرة إلى أن "الاجتماع شهد حث السفير على نقل وجهة نظر نيودلهي إلى السلطات الإيرانية، والعمل على استئناف إجراءات تسهيل عبور السفن في الممر المائي الحيوي".

وأكدت وزارة الخارجية الهندية، في بيان، ⁠تعرض سفينتين ‌ترفعان العلم الهندي، محملتين ​بالنفط الخام، لهجوم، السبت، في أثناء ⁠محاولتهما عبور مضيق هرمز، وجرى استدعاء سفير ​طهران لدى نيودلهي لاجتماع مع وزير الخارجية الهندي، ⁠فيكرام ميسري، الذي ​عبر ​عن قلق الهند البالغ ‌إزاء حادث إطلاق النار ​الذي طال السفينتين ⁠في مضيق ​هرمز.

وحث ميسري، السفير، ‌على إبلاغ السلطات الإيرانية بموقف الهند، واستئناف ‌إجراءات تسهيل عبور السفن المتجهة إلى الهند للمضيق ​في أقرب وقت ممكن.