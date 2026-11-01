غولان يحذّر من مواجهة جديدة مع إيران: نتنياهو لا يملك الثقة الشعبية لإدارة الحرب

كتب رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، صباح اليوم الأحد، عبر منصة «إكس»، أن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إيران يتزايد، محذرًا من دخول إسرائيل في جولات متكررة من التصعيد مع طهران.

واتهم غولان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل، قائلًا إن الأخير لا يحظى بالثقة الشعبية اللازمة لإدارة مواجهة من هذا النوع، ولا يمتلك، بحسب تعبيره، الشرعية الأخلاقية أو حتى القدرة الأساسية على قيادتها.

وأضاف: «لا يجوز تحويل أمن إسرائيل إلى أداة في معركة نتنياهو من أجل البقاء السياسي»، مشددًا على أن تشكيل حكومة بديلة في أسرع وقت ممكن بات أمرًا بالغ الأهمية، لأن أمن إسرائيل ومواطنيها على المحك.