تمهيدًا لاستئناف الهجمات على إيران؟ ترامب يتحدث مع نتنياهو
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، تحدث الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء بعد أيام من بحث ترامب مع كبار القادة العسكريين الخيارات في الشرق الأوسط • وقال عن النظام في إيران: «لا يمكن الوثوق بهم».
أخبار لحظة بلحظة، 1.11.26: جميع الأخبار الرئيسية لهذا اليوم، وآخر المستجدات وأبرز العناوين.
على جدول الأعمال: ترامب تحدّث مع نتنياهو بشأن احتمال استئناف الهجمات على إيران، ومقتل شاب في عسفيا، ومظاهرة للحريديم أمام مكتب التجنيد.
تُفيد وسائل الإعلام الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب اختار الموعد الذي سيهاجم فيه الجيش الأمريكي إيران. ونُشرت لقطات للقياديين في حماس اللذين تم اغتيالهما، يحيى السنوار ومحمد الضيف، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار في عملية «حارس الأسوار».
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غولان يحذّر من مواجهة جديدة مع إيران: نتنياهو لا يملك الثقة الشعبية لإدارة الحرب
كتب رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، صباح اليوم الأحد، عبر منصة «إكس»، أن احتمال اندلاع مواجهة عسكرية جديدة مع إيران يتزايد، محذرًا من دخول إسرائيل في جولات متكررة من التصعيد مع طهران.
واتهم غولان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل، قائلًا إن الأخير لا يحظى بالثقة الشعبية اللازمة لإدارة مواجهة من هذا النوع، ولا يمتلك، بحسب تعبيره، الشرعية الأخلاقية أو حتى القدرة الأساسية على قيادتها.
وأضاف: «لا يجوز تحويل أمن إسرائيل إلى أداة في معركة نتنياهو من أجل البقاء السياسي»، مشددًا على أن تشكيل حكومة بديلة في أسرع وقت ممكن بات أمرًا بالغ الأهمية، لأن أمن إسرائيل ومواطنيها على المحك.
سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال فعالية بمناسبة عيد الهالوين في فلوريدا: "كيف تسير المحادثات مع إيران؟" فأجاب: "إنها تسير على ما يرام، لكن لا يمكنك الوثوق بهم حقاً. فهم يتوصلون إلى اتفاق ثم يتراجعون عنه".
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس، وسط احتمالية تجدد الضربات الأمريكية على إيران. وجاءت المحادثة بين الرجلين بعد أن ناقش ترامب مع كبار المسؤولين العسكريين إمكانية استئناف الحملة ضد نظام آيات الله.