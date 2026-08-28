حزب الليكود يوجه نداء لاذعا لإيتامار بن غفير: "تخل عن غرورك وانضم إلى ائتلاف اليمين"

شنّ حزب الليكود هجوماً لاذعاً على إيتامار بن غفير بعد رفضه التحالف مع بتسلئيل سموتريتش، متهماً إياه بتعريض كتلة اليمين لخسارة "عشرات الآلاف من الأصوات"، وتفضيله، بحسب الحزب، تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت تضم أفيغدور ليبرمان ويائير غولان والأحزاب العربية.

وفي بيان شديد اللهجة، دعا الليكود زعيم حزب عوتسما يهوديت إلى الاختيار بين "ائتلاف وطني واسع" بقيادة بنيامين نتنياهو، وحكومة يسارية، على حد تعبيره، من شأنها تقويض المكاسب التي تحققت في السنوات الأخيرة.

وسلّط حزب بنيامين نتنياهو الضوء على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والعمليات العسكرية ضد إيران، والقضاء على عدد من قادة المعارضة، مؤكدًا أن هذه النتائج تُجسّد نهج "معسكر يميني قوي ومتشدد لا يعرف المساومة". كما شبّه حزب الليكود الوضع بانتخابات عام 1992، مُشيرًا إلى أن الانقسام داخل اليمين آنذاك ساهم في وصول حكومة وقّعت لاحقًا على اتفاقيات أوسلو إلى السلطة.

ويتهم البيان كذلك حكومة مُحتملة تضم غادي آيزنكوت، وأفيغدور ليبرمان، ويائير غولان، والأحزاب العربية، بالسعي إلى "إقامة دولة فلسطينية"، و"الخضوع للإملاءات الدولية"، و"إضعاف الجيش الإسرائيلي"، و"إغلاق القناة 14". وخاطب حزب الليكود إيتامار بن غفير مُباشرةً قائلًا: "تجاوز غرورك. تحلّى بالنضج والمسؤولية. انضم إلى تحالف اليمين، من أجل أرض إسرائيل".