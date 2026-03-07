تركيا تدعم بقاء النظام في إيران خشية هيمنة إسرائيل إقليميًا

أفادت مصادر استخبارات عربية تتابع تطورات الحرب في إيران بأن تركيا تسعى إلى الحفاظ على بقاء النظام الإيراني وتعارض فكرة إسقاطه، وفق ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية مساء السبت.

وبحسب المصادر ، ترى أنقرة أن سقوط النظام في إيران قد يؤدي إلى تعزيز الهيمنة الإقليمية لإسرائيل على حساب قوى أخرى في الشرق الأوسط، وعلى رأسها تركيا والسعودية.

وأضافت التقديرات أن انهيار النظام الإيراني قد يمنح إسرائيل حرية أكبر للتحرك في الساحة الفلسطينية، وربما يدفعها إلى اتخاذ خطوات أكثر تشددًا دون الالتزام الكامل بالاتفاقيات السياسية القائمة.

كما حذرت المصادر من أن سقوط نظام آية الله في إيران قد يؤدي إلى تصعيد المنافسة بين القوى الكبرى في الشرق الأوسط، وربما يعيد رسم توازنات المنطقة تحت نفوذ أكبر لكل من إسرائيل والولايات المتحدة.