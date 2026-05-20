قام وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، قام اليوم (الأربعاء) بجولة مع مقاتلي السجون وقوات الشرطة في المنشأة التي يُحتجز فيها نشطاء أسطول غزة في ميناء أشدود. توجه الوزير بن غفير إلى نشطاء الأسطول وهو يرفع علم إسرائيل قائلاً: "مرحبًا بكم في إسرائيل. نحن أصحاب البيت. انتهى وقت الترفيه. من يعمل ضد دولة إسرائيل سيجد دولة حازمة. شعب إسرائيل حي".

وأضاف الوزير: "جاؤوا مع الكثير من الكبرياء كأنهم أبطال كبار. انظروا كيف يبدون الآن – لا أبطال ولا شيء، مؤيدو الإرهاب". وتوجه بن غفير إلى رئيس الحكومة نتنياهو قائلاً: "أعطني إياهم لفترة طويلة، ليكونوا في سجون المخربين".

كما هو معلوم، أعلن وزارة الخارجية يوم الثلاثاء أن عملية السيطرة على أسطول الصمود انتهت، وأن جميع النشطاء البالغ عددهم 430 نُقلوا إلى سفن إسرائيلية وهم في طريقهم إلى إسرائيل، حيث سيتمكنون من لقاء ممثليهم القنصليين.

هاجم اليوم رئيس كوريا الجنوبية، لي ميونغ-باك، إسرائيل في أعقاب اعتقال نشطاء كوريين على متن سفينة مساعدات أخرى. واتهم الرئيس لي بأن "إسرائيل اختطفت مواطنين كوريين جنوبيين في ظروف غير مبررة وفقًا للقانون الدولي"، وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية كانت "مفرطة تمامًا وتجاوزت الخط الأحمر".