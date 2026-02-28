أظهرت صور الأقمار الصناعية التي التقطت صباح السبت لمقر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران، ونشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، أعمدة من الدخان الأسود وأضرارًا واسعة في المباني، بما في ذلك انهيار مرافق كانت تُستخدم لاستضافة كبار المسؤولين. الصور التقطتها شركة "إيرباص"، وتوضح حجم الدمار الذي لحق بالموقع.

مصادر إسرائيلية نقلت أن الغارات الإسرائيلية، ضمن عملية "زئير الأسد"، استهدفت القادة البارزين في الحرس الثوري الإيراني، من بينهم الجنرال محمد باكبور، قائد قوات الحرس، الذي تولى منصبه بعد مقتل القائد السابق حسين سلامي في عملية "وثبة الأسد". كما أشارت المصادر إلى أن علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وعلي لاريجاني، الأمين السابق للمجلس، كانا ضمن الأهداف المحتملة.

https://x.com/i/web/status/2027720100489396641 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمقر، تدرس السلطات الإسرائيلية عدة سيناريوهات محتملة، بينها احتمال تعرض خامنئي نفسه للخطر خلال الغارات، على الرغم من نفي السلطات الإيرانية إصابته أو إصابة الرئيس والمسؤولين البارزين حتى الآن.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الغارات قد تكون قد أعاقت قدرة الحرس الثوري على قيادة العمليات الاستراتيجية، مع توجيه ضربة مباشرة لسلسلة القيادة العليا. المصادر في إسرائيل وأمريكا تتابع الوضع عن كثب، في انتظار تأكيدات رسمية حول مصير القيادات الإيرانية المستهدفة.