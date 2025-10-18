حماس تنشر تحذيرا بخصوص أبو عبيدة

أصدرت حماس بيانا الخميس بيانًا حذّرت فيه من تداول الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مصير المتحدث باسم كتائب القسام - أبو عبيدة، سواء تلك التي تتحدث عن قرب ظهوره أو التي تزعم إعلان وفاته.

وأكد البيان أن الأجهزة المختصة في حماس رصدت تداولًا متزايدًا لمثل هذه الأنباء التي وصفها البيان بالمضللة، مشيرًا إلى أنها تحمل "أهدافًا أمنية ومعنوية واضحة ترمي إلى الإضرار بالمقاومة وزعزعة الثقة في صفوفها خلال هذه المرحلة الحساسة".

ودعا البيان المتصفحين ووسائل الإعلان الى "توخي الحذر وعدم المساهمة في نشر أو تفسير معلومات غير مؤكدة، مشددًا على أن البيانات الرسمية الصادرة عن حماس هي المصدر الوحيد الموثوق فيما يخص هذا الملف".

ويشار الى أن إسرائيل أعلنت قبل شهرين عن اغتيال المتحدث الرسمي باسم كتائب القسام أبو عبيدة، ووفقا للجيش الإسرائيلي "نفذ الهجوم في مدينة غزة باستخدام أسلحة دقيقة مع رصد جوي" والتي نفذت بالتعاون مع جهاز الأمن العام - الشاباك، رغم إعلان إسرائيل نجاح العملية، إلا أن حماس لم تصدر حتى اليوم أي بيان يؤكد وفاته.

ويعتبر أبو عبيدة شخصية هامة ومحورية في حماس، وحذيفة الكحلوت -أبو عبيدة هو المتحدث باسم كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عرف بكنبة "أبو عبيدة" وكان يمثل حماس على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كان يظهر ملثما دون الكشف عن هويته، واستهدفته اسرائيل 4 مرات في 2008 و2012 و2014 والأخيرة قبل شهرين.