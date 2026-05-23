ذكرت مصادر دبلوماسية أن "إيران قدمت مقترحين إلى الوسيط الباكستاني"، وأضافت "إيران عرضت فتح مضيق هرمز مقابل دفع واشنطن تعويضات، كما طلبت بحث ملف العقوبات والأموال المجمدة قبل توقيع أي اتفاق مع الولايات المتحدة".

وتابعت"إيران اقترحت مسارين للمفاوضات يبدأ بإعلان إنهاء الحرب والحصار"،وبينت أن "طهران اقترحت إعادة فتح مضيق هرمز والتنازل مؤقتاً عن الرسوم". كما أفادت بأن إيران عرضت تعليق تخصيب اليورانيوم فوق نسبة 3.6% لمدة 10 سنوات، وعرضت تخفيف اليورانيوم المخصب فوق 20% داخل البلاد.

يأتي ذلك عقب مغادرة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، طهران اليوم، بعد سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيرانيين منذ أمس الجمعة. فيما نقلت وكالة "فارس" عن منير قوله إن "مسار المفاوضات يتقدم بشكل جيد".

من جهته، تحدث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن "فرصة" لأن توافق إيران قريباً، وحتى في وقت لاحق اليوم، على إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب بين الجانبين. وقال روبيو "ثمة فرصة أن يكون لدينا ما نقوله، أكان ذلك في وقت لاحق اليوم، أو غداً، أو خلال بضعة أيام"، مضيفاً أنه يأمل في أن تتوافر "أنباء جيدة"، وفق فرانس برس.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن بلاده تركز على وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم من خلال محادثات بوساطة باكستانية بين طهران وواشنطن، حسب وسائل إعلام إيرانية رسمية