هل بدأت المواجهة الخفية؟ خلايا نائمة لإيران تُكشف في الخليج

أفادت تقارير إعلامية مساء الثلاثاء بأن عدة دول خليجية بدأت حملة اعتقالات تستهدف ما وُصف بـ"خلايا نائمة" يُشتبه في ارتباطها بإيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

هذا وذكرت تقارير أن السلطات في البحرين أعلنت توقيف عدد من الأشخاص للاشتباه بتعاونهم مع الحرس الثوري الإيراني، وتورطهم في نقل معلومات حساسة. وتأتي هذه التطورات في سياق حساس نظرًا للتركيبة السكانية في البلاد.

وفي الكويت، ذكرت تقارير إعلامية أنه تم ضبط خلية مرتبطة بـحزب الله، تضم 14 مواطنًا كويتيًا ولبنانيين اثنين، وبحوزتهم أسلحة ومعدات. وُجهت إليهم اتهامات بمحاولة زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.ويعيد هذا التطور إلى الأذهان حوادث أمنية شهدتها الكويت خلال الحرب الإيرانية العراقية، عندما تعرضت لهجمات نسبت إلى جماعات موالية لإيران.

وبحسب مصادر إعلامية كويتية لهيئة البث الرسمية، يتزايد القلق في دول الخليج من احتمال لجوء طهران إلى تفعيل شبكات سرية في المنطقة، خاصة في حال تعرض النظام الإيراني لضغوط داخلية أو خارجية متزايدة. وترى هذه المصادر أن هذا التهديد يشكل تحديًا أمنيًا يفوق في خطورته الهجمات التقليدية مثل الطائرات المسيّرة والصواريخ.