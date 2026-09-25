أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن "عدة دول تشارك في محادثات تهدف إلى فتح الملاحة في البحر الأسود، الذي تأثر بشدة جراء الحرب بين أوكرانيا وروسيا".

وقال زيلينسكي للصحفيين: "مصر والهند وتركيا وممثلون عن الشرق الأوسط: أجريتُ محادثات منفصلة مع قادة هذه الدول، كما أن وزارة الخارجية الأوكرانية على اتصال بنظرائها".وأضاف" دولاً أخرى، لم يكشف عن هويتها، قدمت أيضاً مقترحات لفتح الملاحة في البحر الأسود.

وتفيد التقارير بأن الهند وتركيا ومصر وعدداً من دول الشرق الأوسط تشارك بشكل مباشر في هذه المشاورات الدبلوماسية.

يُعد البحر الأسود شرياناً حيوياً للصادرات الأوكرانية والنقل الدولي للبضائع. ولذلك، يُمثل تأمين الطرق البحرية قضية بالغة الأهمية لكييف، وكذلك للدول التي تعتمد على البضائع العابرة لهذه المنطقة.مع ذلك، لم تُحدد تصريحات فولوديمير زيلينسكي الشكل الدقيق للمناقشات أو الحلول المطروحة لضمان حرية حركة السفن. ولم يُعلن عن أي جدول زمني في هذه المرحلة.

وتحتل تركيا موقعًا محوريًا في الجهود الدبلوماسية المتعلقة بالبحر الأسود نظرًا لموقعها الجغرافي وسيطرتها على المضائق التي تربط هذه المنطقة بالبحر الأبيض المتوسط. ويُظهر انخراط الهند ومصر والعديد من دول الشرق الأوسط البُعد الدولي لهذه القضية وتداعياتها على التجارة البحرية والأمن الغذائي.