دعم غير متوقع لإسرائيل: قائد الجيش الأوغندي يعرض المشاركة في حرب طهران

أعلن قائد الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروغابا دعمه لإسرائيل في الحرب الجارية مع إيران، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتقديم مساعدة عسكرية في حال طُلب منها ذلك.

وجاءت تصريحات كاينيروغابا، نجل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، عبر سلسلة منشورات على منصة "إكس"، أكد فيها أن أوغندا تقف إلى جانب إسرائيل، مستندًا إلى ما وصفه بـ"العلاقات التاريخية" بين الطرفين.

وفي تصريحات لافتة، أبدى المسؤول الأوغندي استعدادًا للمشاركة في العمليات العسكرية، معتبرًا أن وحدة عسكرية من الجيش الأوغندي قد تكون كافية لتنفيذ مهام داخل إيران، في إشارة إلى العاصمة طهران، رغم عدم وجود مؤشرات عملية على إمكانية تنفيذ مثل هذا السيناريو.

https://x.com/i/web/status/2037050637154730314 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

بالتوازي، كشف كاينيروغابا عن مشروع لإقامة تمثال تخليدًا لذكرى يوني نتنياهو في مطار عنتيبي، حيث قُتل خلال عملية عسكرية إسرائيلية في سبعينيات القرن الماضي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرمزية التاريخية للعلاقات بين البلدين.

ويُعد قائد الجيش الأوغندي من الشخصيات المثيرة للجدل في بلاده، كما يُنظر إليه على أنه من أبرز المرشحين لخلافة والده في الحكم، ما يضفي أبعادًا سياسية على مواقفه وتصريحاته الأخيرة.