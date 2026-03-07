حذّر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، القيادة اللبنانية من ضرورة التحرك لنزع سلاح حزب الله وإنفاذ الاتفاقيات القائمة، محذراً من أن التقاعس عن ذلك قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على الدولة اللبنانية. وفي أعقاب تقييم أمني رفيع المستوى مع كبار المسؤولين العسكريين، وجّه كاتس رسالة إلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، قائلاً إن بيروت التزمت بإنفاذ اتفاق يُلزم حزب الله بنزع سلاحه، لكنها لم تُنفّذ ذلك.

وقال كاتس: "لقد تعهدتم بالالتزام بالاتفاق ونزع سلاح حزب الله، وهذا لا يحدث. تحركوا ونفّذوا الاتفاق قبل أن نتخذ إجراءات أخرى".وأكد كاتس أن إسرائيل لن تتسامح مع أي هجمات على مستوطناتها أو جنودها من الأراضي اللبنانية.وقال: "لن نسمح بإلحاق الأذى بمستوطناتنا أو جنودنا". "إذا كان الخيار بين حماية مواطنينا وجنودنا أو حماية دولة لبنان، فسنختار مواطنينا وجنودنا، وستدفع الحكومة اللبنانية ولبنان ثمناً باهظاً".

وقال كاتس: "إذا كان حسن نصر الله قد دمّر لبنان، فإن نعيم قاسم سيدمره أيضاً".وشدد على أن "إسرائيل لا تطمع في أي أراضٍ في لبنان"، لكنه قال إنها "لن تقبل بالعودة إلى السنوات التي شنّ فيها حزب الله هجمات متكررة على إسرائيل انطلاقاً من الأراضي اللبنانية".

وأفاد "ليس لدينا أي مطالبات إقليمية على لبنان، لكننا لن نسمح للأراضي اللبنانية بأن تصبح مجدداً منبراً للهجمات على دولة إسرائيل".واختتم بتحذير للسلطات اللبنانية بضرورة اتخاذ إجراءات ضد حزب الله قبل أن تُصعّد إسرائيل ردّها.وتابع "تحركوا قبل أن نُصعّد أكثر".

عُقد الاجتماع في مركز القيادة العسكرية الإسرائيلية، وحضره رئيس الأركان الفريق إيال زامير وعدد من كبار المسؤولين الدفاعيين، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل عملياتها على جبهات متعددة.