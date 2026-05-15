قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، خلال زيارة مفاجئة للحدود الأردنية، اليوم الجمعة، بأن "أحد الدروس الرئيسية المستفادة من هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هو ضرورة الحفاظ على مستوى عالٍ ومستمر من الاستعداد لمواجهة أي هجوم مفاجئ على حدودنا".

وأوضح إيال زامير قائلًا: "هذا ما نتدرب عليه هنا اليوم: تمرين لهيئة الأركان العامة يُحاكي الدفاع ضد هجوم عدائي واسع النطاق، مع سيناريوهات معقدة في منطقة صعبة، وتتمثل مهمتنا الأساسية في الدفاع عن حدودنا وشعوب المنطقة".

أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على أهمية الحفاظ على اليقظة الدائمة، بعد مرور ما يقارب ثلاث سنوات على هجوم 7 أكتوبر. وأضاف: "هذا التمرين مهم وذو دلالة بالغة، فهو يعكس الدروس التي استخلصناها وطبقناها، فضلاً عن الأهمية الكبيرة التي نوليها لهذه المناطق. ومن واجبنا تعزيز جاهزيتنا والبقاء متيقظين في مواجهة أي هجوم مفاجئ". وأوضح الجيش أن التمرين يركز بشكل خاص على الفرقتين 96 و80، المسؤولتين عن الحدود الأردنية. وخلال زيارته، أجرى إيال زمير تقييماً للوضع واستعرض أداء القوات المشاركة في المناورة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي تمرين "الكبريت والنار"، اليوم الجمعة، اختباراً مفاجئاً لرئيس الأركان لاختبار جاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة أي طارئ على الحدود الأردنية. ومن المقرر أن يبدأ التمرين خلال الساعات القادمة ويستمر حتى الظهر.

هدف التمرين هو اختبار مستوى الجاهزية والاستعداد لدى الجيش الإسرائيلي لمجموعة من السيناريوهات العملياتية المفاجئة، مع تدريب القيادات والقوات على جميع المستويات - من رئاسة الأركان وحتى القوات العاملة في الميدان. خلال التمرين سيتم تفعيل عدة سيناريوهات تُحاكي أحداثًا مفاجئة، بهدف اختبار كيفية عمل القوات.