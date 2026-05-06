وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام العربية اليوم (الأربعاء)، مبعوثو دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، يجرون مفاوضات مع جهات إيرانية حول مذكرة تفاهم مكونة من 14 نقطة. تهدف المذكرة إلى إعلان إنهاء الحرب في المنطقة وبداية فترة تفاوضية لمدة 30 يومًا من أجل التوصل إلى اتفاق مفصل. ووفقًا لمصدر أمريكي، خلال هذه الفترة سيتم رفع الحصار البحري الأمريكي والقيود الإيرانية على الملاحة في المضائق بشكل تدريجي، فيما أشار مصدران إلى أن المحادثات قد تُعقد في إسلام آباد أو في جنيف.

البنود الرئيسية تتعلق ببرنامج إيران النووي: ثلاثة مصادر أفادت أن تخصيب اليورانيوم سيُجمّد لمدة 12 سنة على الأقل، في حين أن مصدرًا آخر أشار إلى أن الفترة قد تصل إلى 15 سنة. إيران ستلتزم بعدم السعي لتطوير أسلحة نووية، ووفقًا لمسؤول أمريكي رسمي، فإن الأطراف تناقش أيضًا عدم تشغيل المنشآت تحت الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، ذكر مصدران أن إيران ستوافق على إخراج اليورانيوم المخصب بدرجة عالية من البلاد، وأضاف مسؤول أمريكي أنها ستلتزم بنظام رقابة معزز يشمل عمليات تفتيش مفاجئة. بالمقابل، ستتعهد الولايات المتحدة بالإفراج التدريجي عن مليارات الدولارات ورفع العقوبات، إلا أن نفس المسؤول الأمريكي أوضح أنه إذا فشلت المفاوضات، "ستتمكن القوات الأمريكية من إعادة فرض الحصار".

في الجانب الإيراني تُسمع أصوات حذرة ومتحفظة. فقد أعلن سلاح البحرية التابع للحرس الثوري أن "مع انتهاء تهديدات المعتدين، سيكون عبور مضيق هرمز ممكنًا". من ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية الإيراني عراقجي أمس بعض المطالب بأنها "غير واقعية"، وأكد المتحدث باسمه أول أمس أنه حتى الآن "تحدث الطرفان فقط عن وقف القتال". ووفقًا لمصدر مطلع على التفاصيل، تطلب الولايات المتحدة تضمين بند يسمح بتمديد تعليق التخصيب في حال حدوث خرق، وبعد ذلك يُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة تبلغ 3.67% فقط.

ترامب نفسه تطرق للاتصالات في ساعات الظهر وكتب في شبكته الاجتماعية TRUTH أنه إذا وافقت إيران على الشروط، فسيتم إنهاء الحصار الفعّال ومضيق هرمز سيكون "مفتوحاً للجميع"، بما في ذلك إيران. ومع ذلك، وضع ترامب إنذاراً واضحاً وأوضح أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، "القصف سيبدأ" بمستوى من الكثافة أعلى من ذي قبل. واختتم بالقول إن موافقة إيران "ربما هي تنازل كبير"، ولكن خطوة كهذه ستؤدي إلى إنهاء العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "الغضب الملحمي".