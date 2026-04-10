ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بأن "مجلس السلام بقيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار سبق التعهد به لغزة، مما قد يحول دون تمكن ترامب من المضي قدماً في خطته لمستقبل قطاع غزة"

وقال أحد المصادر، وهو شخص على دراية مباشرة بعمليات مجلس السلام، إنه "من بين الدول العشر التي تعهدت بتقديم أموال، لم تساهم سوى ثلاث في التمويل".وأضاف"التمويل حتى الآن أقل من مليار دولار، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل. وأشار إلى أن الحرب مع إيران أثرت على كل شيء"، مما أدى إلى تفاقم الصعوبات التي كانت تواجه التمويل.

وأضاف ‌المصدر أن "اللجنة الوطنية لإدارة غزة لم تتمكن من دخول القطاع بسبب مشكلات التمويل والأمن. وحتى بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول المنصرم"، قال مسؤولو الصحة في غزة إن "الهجمات الإسرائيلية قتلت أكثر من 700 شخص في القطاع، ‌بينما قالت إسرائيل إن أربعة جنود لقوا حتفهم في غزة".

وقال المصدر الثاني، وهو مسؤول فلسطيني مطلع على هذه المسألة، إن "المجلس أبلغ حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى بأن اللجنة الوطنية لإدارة غزة غير قادرة على ‌دخول القطاع في الوقت الحالي بسبب نقص التمويل".

يجري وفد من حركة حماس في القاهرة، مباحثات مع مسؤولين مصريين، وممثلين عن عدة فصائل فلسطينية تتركز حول خطة ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف بشأن قطاع غزة. وأكدت حماس مراراً استعدادها لتسليم مقاليد الحكم إلى اللجنة بقيادة علي شعث، وهو نائب وزير سابق في السلطة الفلسطينية، التي تمارس حالياً حكماً ذاتياً محدوداً في أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل. ومن المقرر أن تتولى لجنة شعث السيطرة على وزارات غزة وإدارة قوات الشرطة فيها.