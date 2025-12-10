مواجهة دبلوماسية حادة: إسرائيل تحذر واشنطن: "لن نسمح بوجود تركي في غزة".

نشر أول: سجل خلاف جديد بين إسرائيل والولايات المتحدة حول قضية ليست بجديدة، ألا وهي الوجود التركي في قطاع غزة، وذلك في اليوم التالي. وقد نشر المراسل السياسي في القناة العبرية، غاي أزريل، لأول مرة مساء اليوم (الأربعاء) أن المواجهة المباشرة تجري على خلفية مطالبة تركيا بإرسال جنود إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة، وميل الولايات المتحدة لدعم هذا الطلب.

علمت i24NEWS أن هذه الخلافات تطورت إلى أول مواجهة جدية مع واشنطن. وكما ذكر، فإن الحديث يدور عن قضية حساسة للغاية بالنسبة لإسرائيل، وذلك بسبب تاريخ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعلاقته بكبار مسؤولي حماس، ولكن بالتأكيد هناك أيضًا قضية صورته في عام انتخابي

مسؤول إسرائيلي كبير عاد وأكد في حديث مع i24NEWS أن "قدم جندي تركي لن تطأ غزة". في إسرائيل ينقلون في الأيام الأخيرة رسائل حازمة بهذا الشأن أيضاً إلى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وأيضاً إلى جاريد كوشنر، وكذلك إلى الرئيس دونالد ترامب.

يحدث ذلك بعد نحو يوم من إعلان أنقرة بأنها أكملت من جهتها استعداداتها لإرسال القوات إلى غزة. إلى جانب ذلك، هناك أيضًا الوزن الكبير لتركيا في المرحلة الأولى من الاتفاق في غزة - وفي كونها دفعت حماس لإعادة المخطوفين.

وفي غضون ذلك، أكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، النبأ الذي نشرته i24NEWS وألمح إلى أن الإعلان عن مجلس السلام التابع لترامب متوقع قريبًا. وهذا يعني أن إسرائيل ستضطر للقتال حول هذا الموضوع حتى اللحظة الأخيرة. من المتوقع أن يثير نتنياهو هذا الموضوع في لقائه مع الرئيس ترامب في نهاية الشهر إذا لم يُحل حتى ذلك الحين.

مصدر أمريكي أضاف في حديثه مع i24NEWS أن "كما قال الرئيس في Truth Social، ستكون هناك إعلانات عديدة ومثيرة في الأسابيع المقبلة. قوة الـISF ستكون قوة متعددة الجنسيات ستعمل تحت مجلس السلام. الولايات المتحدة تدرس الاحتياجات، وسنعمل على تحديد التعاون مع الدول القادرة على دعم وتقاسم التزامنا بتنفيذ خطة النقاط العشرين".