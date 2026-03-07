قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت، إن "أميركا ليست بحاجة الآن إلى حاملات طائرات بريطانية"، وأضاف "المملكة المتحدة، حليفنا العظيم ذات يوم، وربما أعظمهم جميعاً، تُفكر أخيراً بجدية في إرسال حاملتي طائرات إلى الشرق الأوسط"، في إشارة إلى أن بريطانيا تأخرت في اتخاذ هذا القرار.

وتابع: "لا بأس يا رئيس الوزراء (كير) ستارمر، لسنا بحاجة إليهما الآن، لكننا لن ننسى. لسنا بحاجة إلى من ينضمون إلى الحروب بعد أن نكون قد انتصرنا فيها بالفعل".

وقال ترامب، إن "الحرب على إيران ستستمر لفترة قصيرة أخرى".وأضاف "ربما نرسل قوات إلى المواقع النووية الإيرانية في وقت ما".وتابع: "لا أريد أن يدخل الأكراد إلى إيران. نحن على علاقة ودية جداً مع الأكراد كما تعلمون، لكننا لا نريد أن نجعل الحرب أكثر تعقيداً مما هي عليه بالفعل".