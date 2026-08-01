وقعت تركيا والعراق، اليوم السبت، اتفاقاً لمدة عام واحد، لضمان الاستخدام الفعال لخط أنابيب النفط الخام بين البلدين. ويحتل هذا الخط، الذي ينقل النفط العراقي إلى الأسواق العالمية بأمان ودون انقطاع عبر ميناء جيهان التركي، مكانة استراتيجية أكثر من أي وقت مضى، فيما يتعلق بأمن إمدادات الطاقة الإقليمية والعالمية.

وقال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، في منشور على منصة"إكس"، اليوم السبت، "في الوقت الذي تتواصل فيه جهودنا للتوصل إلى اتفاق جديد طويل الأجل بشأن هذا الخط... قمنا بتطبيق هذا الترتيب الخاص بعمليات العبور، والذي يغطي طاقة يومية تبلغ 750 ألف برميل"، وتابع"اجتماعاً مثمراً مع باسم محمد خضير، وزير النفط العراقي، والوفد المرافق له، السبت، وعقب الاجتماع، وقَّعنا اتفاقية لمدة عام بين شركة النفط العراقية (بوتاش) وشركتَي النفط الحكوميتين العراقيتين (سومو) والمؤسسة الوطنية للنفط (الشركة الوطنية للنفط) لضمان الاستخدام الأمثل لخط أنابيب النفط الخام العراقي التركي".

وأكد على أنه "هدفنا هو الاستفادة الكاملة من هذه البنية التحتية القوية بكامل طاقتها، مما يتيح؛ ليس فقط موارد الطاقة في العراق، ولكن أيضاً موارد المنطقة للوصول إلى الأسواق العالمية عبر جيهان، ولإدخال حقبة جديدة من التعاون الشامل وطويل الأمد في شراكة الطاقة بين تركيا والعراق".