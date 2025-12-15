تصعيد في غزة: إسرائيل تستهدف قادة بارزين بهجمات اغتيال متكررة

تتصاعد موجة الاغتيالات في قطاع غزة في خرق واضح للمناطق الآمنة داخل الخط الأصفر، كان آخرها اغتيال القيادي البارز رائد سعد بقصف سيارته في غزة.

رائد سعد المصنّف رقم اثنين في كتائب القسّام بعد عز الدين الحدّاد، وتُلاحقه إسرائيل منذ عشرات السنوات، يصفه الجيش الإسرائيلي أنه المسؤول عن إعادة بناء القدرات العسكرية لدى الكتائب، ويقودها للتصنيع الذاتي لوسائل قتالية واستخدام ذخائر غير منفجرة تابعة للجيش.

لم تتوقف سلسلة الاغتيالات عند سعد فحسب، بس تسللت قوة اسرائيلية خاصّة إلى وسط قطاع غزة، واغتالت أحمد زمزم، المسؤول الأمني الداخلي في منطقة المغازي، في عملية أثارت غضبًا واسعًا بين الفلسطينيين.

حركة حماس شددت في تصريحاتها على أن سياسة الاغتيالات لن تنجح في كسر إرادة المقاومة، ولن تغيّر من المعادلات القائمة، معتبرة أن استهداف القيادات الميدانية هو دليل على فشل إسرائيل في المواجهة محذّرة من أن استمرار الاغتيالات سيقود إلى توسيع دائرة المواجهة، ولن يبقى دون رد.

تصعيدٌ خطيرٌ داخل ما يُعرف بالخط الأصفر، الأمر الذي يضع علامات استفهام حول نوايا إسرائيل في المرحلة المقبلة، في الوقت الذي يشهد فيه الشارع الفلسطيني، حالة من الغضب الشعبي، بالتوازي مع مطالبات من الفصائل بردٍّ موحّد وحازم، وأن المرحلة القادمة قد تحمل تطورات ميدانية مفتوحة على كل الاحتمالات.