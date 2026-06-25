نتنياهو: لن ننسحب من المنطقة الأمنية جنوب لبنان وسنبقى ما دام ذلك مطلوبًا

ألقى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) خطاباً في حفل تخرج دورة الضباط في القاعدة العسكرية، وتطرق إلى التهديد الأخير من إيران بشأن الانسحاب من لبنان. وقال نتنياهو في خطابه إن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في جنوب لبنان.

في خطابه قال رئيس الحكومة: "هناك إنجاز عظيم واحد في العمليتين في إيران - أبعدنا خطر التهديد الفوري. لقد غيرنا أنفسنا، حطمنا حاجز الخوف. قبضتنا الحديدية ضربت كل من رفع يده ضدنا. من قام ليقتلك، بادر أنت واقتله. لن ننسحب من منطقة الأمان في جنوب لبنان، وسنحافظ على المناطق المسيطرة".

كما شارك وزير اللأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس في الحفل، وقال في خطابه: "آمل أن يدركوا جيدًا في طهران أنه إذا هاجمت إيران إسرائيل بسبب أعمالنا في لبنان، أو لأي سبب آخر، فسوف نهاجمها بكل قوتنا – بطريقة تظهر لهم جيدًا الفارق في القوى بيننا".

بالإضافة إلى ذلك، تطرق كاتس أيضًا إلى الدعوات لإسرائيل بالانسحاب من لبنان، قائلاً: "سيبقى الجيش الإسرائيلي في المناطق الأمنية في لبنان، وسوريا، وغزة - بدون حد زمني - من أجل حماية سكاننا وبلداتنا من هناك ضد الجهات الجهادية. لن نتنازل عن المصلحة الأمنية العليا لإسرائيل - حماية جنودنا والحفاظ على مواطنينا - ولن ننسحب من المناطق الأمنية".

تطرق رئيس الأركان الفريق أول إيال زامير في خطابه خلال الحفل إلى أزمة القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي مقابل كثرة المهام قائلاً: "نحن بحاجة إلى كل مقاتل ومقاتلة، إلى كل قائد وقائدة. لا يوجد لهذا الشعب جيش آخر، ولا يوجد لهذا الجيش شعب آخر. الجيش الإسرائيلي هو جيش الشعب، إنه جيش الدولة اليهودية الذي يضمن وجودها وأبديتها".

كما تحدث رئيس الأركان عن الأزمة التي نشأت مؤخرًا بشأن دمج النساء في الوحدات القتالية: "التحدي الذي يواجهه الجيش الإسرائيلي هو إيجاد توازن بين مراعاة تنوع السكان وبين الحفاظ على إطار مشترك وموحد يمكّنه من تنفيذ مهامه بفعالية. سنعزز التماسك من خلال ما يوحّد وليس ما يفرّق - فهذا أيضًا جزء من قدرة الجيش الإسرائيلي على تحقيق النصر".