مارست بريطانيا ضغوطًا سرية على الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب حلفائها العرب في الخليج، لثنيها عن شنّ ضربات واسعة النطاق على إيران، مشيرةً إلى مخاوف من ردّ إيراني وتفاقم الأضرار الاقتصادية. بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ، اليوم السبت.

ورأى مسؤولون بريطانيون أن "احتمالية إصدار ترامب أوامر بشنّ ضربات كبيرة قد ازدادت، رغم عدم اتخاذ قرار نهائي. وخلصوا إلى أن الضغط الاقتصادي لم ينجح في انتزاع تنازلات من طهران، التي لا تزال تمتلك صواريخ وقدرات عسكرية أخرى كافية لشنّ ردّ قوي".

وسعت الجهود الدبلوماسية إلى مواجهة ما وصفه المسؤولون بالضغط الإسرائيلي لشنّ هجمات جديدة. وتخشى بريطانيا من تزايد التهديدات لقواعدها الإقليمية وحلفائها، إلى جانب الهجمات الإلكترونية المدعومة من إيران والإرهاب في المملكة المتحدة.

كما نظر رئيس الوزراء آندي بورنهام وكبار الوزراء في طلبات أمريكية محتملة لاستخدام القواعد البريطانية. ورجّحت مصادر لوكالة بلومبيرغ أن يطلب مجلس الوزراء من واشنطن شنّ هجمات أولية في أماكن أخرى، مع السماح بشنّ ضربات لاحقة من القواعد البريطانية. وخلص المسؤولون إلى أن جميع السيناريوهات المحتملة ستضرّ بالاقتصاد والأمن البريطانيين خلال العام المقبل. حتى بدون تجدد القتال، من المرجح أن تحتفظ إيران بالسيطرة على مضيق هرمز وتفرض رسوم عبور، مما يؤخر التعافي ويزيد من الضغط التضخمي.