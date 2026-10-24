رفعت السلطات الأردنية حصيلة الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة أرثوذكسية يونانية في محافظة الكرك جنوب البلاد إلى 8 قتلى، فيما أُصيب نحو 40 شخصًا، وسط استمرار عمليات البحث عن المهاجمين وتشديد الإجراءات الأمنية في عدد من المواقع، بينها مراكز التسوق والسفارات الأجنبية.

وأعلنت السفارة الأميركية في عمّان، اليوم السبت، أنها تتابع عن كثب الهجوم الذي وصفته بالإرهابي، مشيرة إلى تشديد التدابير الأمنية في مواقع مختلفة بالأردن عقب الاعتداء الذي وقع يوم الجمعة.

وكان الأمن العام الأردني قد أعلن في البداية مقتل 7 أشخاص وإصابة نحو 40 آخرين خلال إطلاق نار استهدف مشيعين في جنازة أُقيمت داخل الكنيسة، قبل أن ترتفع حصيلة القتلى إلى 8.

تفاصيل الهجوم وملاحقة المشتبه بهم

وأظهرت مقاطع مصورة من موقع الاعتداء نحو ثلاثة مسلحين يترجلون من شاحنة صغيرة ويفتحون النار على المشيعين عند مدخل الكنيسة، قبل أن يواصلوا إطلاق النار باتجاه عدد من الموجودين في المكان، ثم يفرّوا إلى جهة مجهولة.

وتواصل السلطات الأردنية عمليات البحث عن المهاجمين، الذين وصفتهم بأنهم «متطرفون»، مؤكدة أن التحقيقات لم تصل بعد إلى تحديد ما إذا كانت لهم صلات بجماعات معروفة داخل الأردن أو خارجه.

وأثار الهجوم موجة استنكار داخل الأردن وخارجه، فيما تعهّد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالتعامل بحزم مع المسؤولين عن الاعتداء.

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سابقة أمنية نادرة في الأردن

ويُعدّ استهداف كنيسة في الأردن تطورًا أمنيًا لافتًا، في بلد لم تشهد فيه الهجمات الإرهابية السابقة استهدافًا مماثلًا لمكوّن ديني، وفق المعلومات الواردة. وكانت قلعة الكرك قد تعرضت قبل نحو عشر سنوات لهجوم نفذه تنظيم «داعش»، أسفر عن مقتل أردنيين وسائحة أجنبية وعدد من أفراد الأمن.

وتضم محافظة الكرك، التي يناهز عدد سكانها 375 ألف نسمة، حضورًا مسيحيًا ملحوظًا، بما في ذلك عائلات من عشيرتي الهلسا والحجازين، وتتركز بعض العائلات المسيحية في أحياء من مركز المدينة، بينها "حارة المسيحيين".

ويأتي تشديد الإجراءات الأمنية فيما تواصل السلطات التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد هوية منفذيه ودوافعهم والجهات التي قد تكون مرتبطة بهم.