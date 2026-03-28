قال رئيس شركة "روس آتوم" الحكومية للطاقة النووية في روسيا، اليوم السبت، إن "الوضع في محطة بوشهر النووية الإيرانية لا يزال يتدهور، وإن الهجمات تشكل تهديداً مباشراً للسلامة النووية"، وذلك عقب هجوم آخر وقع بالقرب من المحطة.

ومن جهتها قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الجمعة، إن "إيران أبلغتها بوقوع هجوم آخر في محيط بوشهر، في ثالث واقعة من نوعها خلال 10 أيام، دون وقوع أضرار في المفاعل أو حدوث تسرب إشعاعي".