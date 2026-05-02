قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت إنه "قد يتعين حظر بعض المسيرات التي تتضمن دعوات صريحة للعنف".رداً على سؤال حول الاحتجاجات التي تدعو إلى "عولمة الانتفاضة" و"فلسطين حرة"، أشار ستارمر إلى مساهمتها "التراكمية" في انعدام الأمن لدى الجالية اليهودية في بريطانيا، وقال إنه سيدرس حظر المسيرات في بعض الحالات.

وكان قد طعن، الأربعاء المنصرم، عيسى سليمان، وهو مواطن بريطاني من أصل صومالي، رجلين يهوديين، في أحدث سلسلة من الهجمات التي استهدفت اليهود في لندن، بعد أقل من عام على هجوم دامٍ على كنيس يهودي في مانشستر.

وقال ستارمر "الكثير من الناس في هذا البلد يقللون من شأن هذه الظاهرة، إما أنهم لا يرونها أو لا يريدون رؤيتها". لنأخذ على سبيل المثال المسيرات التي تُنظّم بانتظام في أنحاء بريطانيا. بالطبع، نحن نحمي حرية التعبير والاحتجاج السلمي في هذا البلد. لكن إذا كنت تسير مع أشخاص يرتدون صورًا لطائرات شراعية دون التنديد بذلك، فأنت بذلك تُمجّد قتل اليهود. وإذا وقفت إلى جانب من يقولون: "عولموا الانتفاضة"، فأنت بذلك تدعو إلى الإرهاب ضد اليهود. ويجب محاكمة من يستخدمون هذه العبارة. إنها عنصرية. عنصرية متطرفة، وقد تركت هذه العنصرية أقلية يهودية في هذا البلد خائفة، مُرعبة، تتساءل عن انتمائها.

وقال مارك رولي، قائد شرطة العاصمة لندن: "إذا جمعنا ثلاثة أمور معًا - جرائم الكراهية، والإرهاب، ونشاط الدول المعادية - فإن هذا التأثير المُجتمع مع تنامي الأيديولوجيا على الإنترنت، يُشكّل خطرًا حقيقيًا ومُقلقًا للغاية". "وتشعر المجتمعات اليهودية بذلك، ويمكنك أن ترى ذلك في طريقة حديثهم، وكيف يدفعهم ذلك إلى تغيير حياتهم. إنه وضع مروع."