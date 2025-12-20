نفراجة طفيفة عقب مكالمة هاتفية نادرة بين وزيري خارجية إيران وبريطانيا

شهدت العلاقات بين إيران والمملكة المتحدة، التي اتسمت تقليديًا بانعدام الثقة، انفراجة طفيفة عقب مكالمة هاتفية نادرة بين وزيري خارجية البلدين. ووفقًا لطهران، هدفت المكالمة إلى "تعزيز التفاهم المتبادل"، بينما أشار مصدر بريطاني إلى مناقشة قضية المواطنين الإيرانيين المحتجزين في إيران

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها أن "عباس عراقجي ونظيرته البريطانية إيفيت كوبر تحدثا، أمس الجمعة، حول "عدة قضايا ثنائية". وشدد المسؤولان على ضرورة مواصلة المشاورات "على مختلف المستويات" لتحسين الحوار بين البلدين.

وخلال المكالمة، انتقد عباس عراقجي بشدة ما وصفه بـ"النهج غير المسؤول" الذي تتبعه بعض الدول الأوروبية تجاه الملف النووي الإيراني. وكانت المملكة المتحدة، إلى جانب فرنسا وألمانيا، قد أيدت إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في نهاية سبتمبر/أيلول بسبب برنامجها النووي.

وأكد مصدر حكومي بريطاني لوكالة فرانس برس انعقاد الاجتماع، وأشار إلى مناقشة قضية مواطنين بريطانيين اثنين محتجزين في إيران. يقبع كريغ وليندسي فورمان، وهما زوجان في الخمسينيات من عمرهما، في السجن منذ يناير/كانون الثاني بتهمة التجسس. وتزعم السلطات الإيرانية أنهما قدّما نفسيهما كسائحين، لكنهما كانا، بحسب قولها، يجمعان معلومات لصالح أجهزة استخبارات أجنبية، وهي اتهامات تنفيها عائلتهما بشدة. وكان الزوجان قد انطلقا في رحلة حول العالم على دراجات نارية وقت اعتقالهما. ويعود آخر تواصل معروف بين وزيري خارجية إيران وبريطانيا إلى أكتوبر/تشرين الأول، مما يُظهر ندرة هذا النوع من الاتصالات الدبلوماسية المباشرة بين لندن وطهران.