أفادت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية أن الولايات المتحدة رفضت إصدار تأشيرات لأعضاء وفد بيزشكيان، بمن فيهم فريقه الإعلامي، قبل رحلة هذا الأسبوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا): "في خطوة عدائية غير مسبوقة من قبل الحكومة الأمريكية، رفض ترامب منح تأشيرات أمريكية لبعض أعضاء الوفد الرفيع للرئيس، بما في ذلك أعضاء فريقه الإعلامي".

ذكرت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن متحدث باسم الرئاسة الإيرانية، أن بيزشكيان من المقرر أن يلقي كلمة أمام الجمعية يوم الأربعاء.

وزارة الخارجية قد سمحت بسفر الوفد، لكنها، كما فعلت العام الماضي، تمنع الأعضاء من شراء السلع الفاخرة أو غيرها من البضائع. وغادر وزير الخارجية عباس عراقجي، وهو جزء من الوفد، إيران مساء الأحد مع توقف في قطر. وتقول إيران إنها نقلت شروط إعادة فتح مضيق هرمز إلى واشنطن عبر قطر كوسيط، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة فرض حصار مضاد على الموانئ الإيرانية.

أثار حضور بيزشكيان آمالاً حذرة بإمكانية تحقيق انفراجة دبلوماسية، حيث ارتفعت الأسهم، وانخفضت أسعار النفط، وتراجعت عوائد السندات يوم الاثنين. وقال ترامب إنه سيكون منفتحاً على لقاء الرئيس الإيراني خلال الجمعية، التي تستمر حتى 26 سبتمبر وتستأنف في 28 سبتمبر.

ومع ذلك، اتخذ الجيش الإيراني نبرة مختلفة، محذراً من "انتقام مؤلم" إذا أقدمت واشنطن على أي تحرك عسكري. وقال مقر خاتم الأنبياء المركزي، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء: "إذا ارتكبت الولايات المتحدة أي خطأ ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإن جميع مواقعها ومصالحها في المنطقة ستتعرض لهجمات مستمرة وفعالة ومؤلمة."