نشر أولى: النائب منصور عباس يقدم شكوى للشرطة بشأن تهديدات بالقتل، والشرطة تعتقل مشتبهًا به

أعلن رئيس قسم الجرائم الجنائية في إسرائيل، لأول مرة مساء اليوم السبت، في برنامج "شبات ماغازين" مع ميخال رابينوفيتش، أن النائب منصور عباس (رام) قدّم شكوى لدى الشرطة بتهمة تلقيه تهديدات بالقتل. المشتبه به، البالغ من العمر 46 عامًا، من سكان الشارون، لم يُدان سابقًا، ولكنه استُجوب سابقًا بشأن تهديدات.

وتعود خلفية الاعتقال إلى منشور نشره المشتبه به في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، كتب فيه، من بين أمور أخرى، أنه "يجب إعدام النائب عباس منصور"، قدّم النائب في الكنيست الشكوى بعد غدٍ، بعد أن أبلغ عنها محيط عباس، ولكن الشرطة لم تُجرِ أي تحقيقات جوهرية لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا.

وأفاد مصدر في الشرطة لـ i24NEWS أنهم اضطروا إلى انتظار موافقة النيابة العامة، التي لم تصل إلا في الأيام الأخيرة. وقد احتُجز المشتبه به في منزله، الخميس المنصرم، ثم أُلقي القبض عليه. خلال استجوابه، اعترف بأنه كتب المنشور وقال: "كتبته للتسلية، فقد انشغلتُ بسلسلة من تعليقات الناس".

من ناحية أخرى، حتى أثناء التحقيق، استمر في انتقاد عباس بشدة، حتى عندما طلب منه أحد المحققين التوقف. كما يعتزم المحققون الاستماع إلى شهادة عضو الكنيست عباس في الأيام المقبلة. مُدد احتجاز المشتبه به، وتشير مصادر في حديث مع i24NEWS إلى أنه "سيتم تقديم لائحة اتهام في هذه القضية".