الجيش الإسرائيلي يستعد لحملة عسكرية حتى عيد الفصح، ورئيس الأركان يأمر بإرسال تعزيزات في الشمال

أصدر رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، اليوم الجمعة، تعليماته لقيادة الجيش بالاستعداد لحملة ستستمر حتى عطلة عيد الفصح على الأقل. وفي الوقت نفسه، شهدت عمليات إطلاق الصواريخ من إيران انخفاضًا ملحوظًا. ففي الساعات الأربع والعشرين الماضية، أُطلقت ستة صواريخ باليستية على إسرائيل.

كما أفاد الجيش الإسرائيلي أن "عناصر الحرس الثوري يعملون من الملاجئ والخيام، ويخشون الخروج. وفي الساعات الأربع والعشرين الماضية، استُهدفت عدة مواقع رفيعة المستوى في إسرائيل، بانتظار التحقق النهائي. ويُقدّر الجيش الإسرائيلي أن ما بين 4000 و5000 من عناصر النظام قد قُتلوا حتى الآن، باستخدام أساليب متنوعة.

أما الصاروخ الذي أُطلق من لبنان وسقط على مجمع سكني في زرزير ليلة أمس، فلم يُعترض لأنه تفكك في الجو، لكن رأسه الحربي بقي سليمًا وانفجر على الأرض. رهناً بتقييم الوضع وموافقة وزير الدفاع، من المتوقع إصدار توجيهات دفاعية جديدة مساء السبت، تُراعي الفروقات بين المناطق.

وفي السياق أصاب صاروخ أُطلق ليلاً مجمعاً سكنياً يضم أربعة منازل في قرية زرزير قرب الناصرة. وأُصيب شخصان بإصابات متوسطة، بينما أُصيب 56 آخرون بإصابات طفيفة جداً جراء شظايا الزجاج. وتم إجلاؤهم لتلقي العلاج في مستشفيات شمال البلاد، إلى جانب 15 شخصاً أصيبوا بالذعر.

فيما تضرر منزل واحد بشدة، وتضررت المنازل المجاورة جراء اصطدام الصاروخ وشظاياه التي أُطلقت من إيران. ودُمرت إسطبلات خيول بالكامل قرب موقع الحادث، وعُثر على مهر نافق في المكان.