أجرى رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقابلة تلفزيونية مع برنامج 60 Minutes على شبكة CBS News، في أول ظهور إعلامي له منذ اندلاع الحرب مع إيران، التي بدأت عقب الهجوم المشترك الذي نفذته إسرائيل والولايات المتحدة.

https://x.com/i/web/status/2053267631231148535 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وذكرت الشبكة الأمريكية أن نتنياهو تحدث خلال المقابلة عن التطورات الجارية في الشرق الأوسط، وفرص التوصل إلى اتفاقات سياسية، إضافة إلى تفاصيل محادثته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل “غرفة العمليات” قبل اتخاذ قرار تنفيذ الهجوم على إيران.

ومن المقرر بث المقابلة ضمن البرنامج الإخباري الأمريكي الشهير، الذي يتناول أبرز القضايا السياسية والدولية، وسط اهتمام واسع بمواقف نتنياهو من الحرب والتطورات الإقليمية.

وتأتي المقابلة بعد تصريحات سابقة لترامب في البرنامج نفسه، تحدث خلالها عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعلاقته بنتنياهو، إضافة إلى ملفات تتعلق بالحرب في أوكرانيا والعلاقات مع الصين.

وكان ترامب قد وصف وقف إطلاق النار في غزة بأنه “اتفاق قوي”، مؤكداً أن بلاده عملت على إعادة جميع المحتجزين، كما أشار إلى أنه مارس ضغوطاً على نتنياهو لدفعه نحو إبرام التفاهمات المتعلقة بالملف.

كما تطرق الرئيس الأمريكي إلى مستقبل حل الدولتين، معتبراً أن أي تقدم في هذا المسار يعتمد على مواقف إسرائيل والأطراف الإقليمية والدولية المعنية.