هانتر بايدن يطرح نظرية مؤامرة تزعم أن "إسرائيل سمحت عمداً" بوقوع هجوم 7 أكتوبر

طرح هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، نظرية مؤامرة تزعم أن إسرائيل سمحت عمداً بوقوع هجوم 7 أكتوبر 2023 -الذي قادته حركة حماس- ليكون ذريعة لتنفيذ خططها الخاصة في قطاع غزة.

وفي حديثه لإذاعة "إل بي سي" (LBC) في لندن، زعم بايدن أن إسرائيل "كانت تعلم ما هو قادم" و"سمحت بحدوثه" للمضي قدماً في خطة لم تكن لتنال "الضوء الأخضر" لولا ذلك.

لم تكن هناك أي أدلة تدعم مزاعم التواطؤ الإسرائيلي المتعمد؛ إذ أن التقارير التي أفادت بتجاهل القادة السياسيين والمسؤولين الأمنيين لمؤشرات التحذير لم تثبت وجود مؤامرة للسماح بوقوع المجزرة.

واستشهد بايدن بتقرير مثير للجدل نشرته صحيفة "هآرتس"، زعم أن زعيم دولة الإمارات العربية المتحدة حذّر شخصياً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن نوايا يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في غزة. واتهم بايدن نتنياهو بتلقي التحذير وعدم اتخاذ "أي إجراء بشأنه على الإطلاق".

وقد نفى نتنياهو ما ورد في تقرير الصحيفة وهدد بمقاضاتها.

كما وصف بايدن الحرب اللاحقة في غزة بأنها "تُشبه الإبادة الجماعية"، مع إقراره بأن هذا المصطلح "مثقل بالدلالات"، ووصف حركة حماس بأنها "مروعة".

ورفضت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية، مؤكدة أنها سعت للحد من الخسائر في صفوف المدنيين خلال حرب استخدمت فيها حماس المدنيين دروعاً بشرية ونفذت عمليات عسكرية انطلاقاً من المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد.

وكان بايدن قد انتقد إسرائيل مراراً خلال مشاركات أخرى له مؤخراً في برامج "البودكاست"؛ حيث رددت مزاعمه ادعاءات شاع تداولها بين نشطاء ومعلقين مناهضين لإسرائيل، مفادها أن إسرائيل سمحت بوقوع مجزرة 7 أكتوبر لتبرير حملتها العسكرية في غزة.