ذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم (الثلاثاء) أنه وفقاً لتقديرات الاستخبارات الأمريكية، فإن الفترة الزمنية التي تحتاجها إيران لبناء سلاح نووي لم تتغير منذ الصيف الماضي، وتبلغ حالياً ما بين تسعة إلى اثني عشر شهراً. وأضافت الوكالة أن هذا التقدير ظل ثابتاً رغم شهرين من القتال المكثف.

وفقاً للتقرير، فإن الهجمات الأخيرة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ركزت بالفعل على أهداف عسكرية تقليدية وعلى قاعدة الصناعة الدفاعية، إلا أن الجدول الزمني النووي لم يُمدد بشكل كبير لأن طهران لا تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب بدرجة عالية.

في البيت الأبيض يؤكدون أن الأهداف العملياتية تحققت جزئيًا، حيث أشارت المتحدثة باسم الإدارة، أوليفيا وايلز، إلى أن العمليات العسكرية الأخيرة دمرت منشآت نووية وقواعد دفاعية كانت تُستخدم كـ"درع" للبرنامج.

مع ذلك، تعبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقها من عدم قدرتها على التحقق من مكان وجود حوالي 440 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. يقدّر الخبراء أنه من أجل إعاقة البرنامج بشكل كبير، سيكون من الضروري تدمير مخزونات اليورانيوم الموجودة بشكل فعلي، وهي مهمة تصبح أكثر تعقيداً في أعقاب تعليق الرقابة الدولية ونقل المواد إلى مواقع تحت أرضية محصنة.

بالتوازي مع الضغط العسكري، أوضح وزير الدفاع، بيت هاجست، أن الولايات المتحدة تهدف إلى ضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي أيضًا من خلال قنوات التفاوض الجارية حاليًا. من ناحية أخرى، نشر وزير الخارجية الإيراني، عباس عرقجي، الليلة رسالة شديدة اللهجة على شبكة X (تويتر سابقًا)، زعم فيها أن الأحداث في مضيق هرمز تثبت أنه "لا يوجد حل عسكري لأزمة سياسية".

أركاتشي حذّر الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة من الانجرار إلى "المستنقع"، ووصف العملية الأمريكية لتحرير السفن بأنها "مشروع طريق مسدود"، وذلك في الوقت الذي لا تزال فيه المحادثات بين الأطراف مستمرة خلف الكواليس بوساطة باكستان.