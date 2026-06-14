"ليس لدى بيبي أي ذرة من التفكير السليم. قلتُ له إنني غير راضٍ" – هكذا، بكلمات قاسية، هاجم الليلة (الأحد) رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، رئيس حكومة إسرائيل في أعقاب العملية العسكرية في لبنان. في مقابلة مع شبكة "فوكس" صعّد الرئيس لهجته وقال: "تحدثت مع نتنياهو وقلت له: ماذا تفعل بحق الجحيم؟".

أضاف ترامب أن الهجوم الذي وقع صباح اليوم في بيروت لم يكن يجب أن يحدث، خاصة في يوم تقترب فيه الدول إلى هذا الحد من اتفاق سلام مع إيران. وبحسب قوله، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن إطلاق النار من قبل حزب الله الذي ردت عليه كان "صغيرًا وعديم الأهمية" ودون وقوع إصابات: "ربما تكون هذه بداية سلام طويل وجميل - لا تدمروا ذلك!".

الهجوم العلني والقاسي من قبل الرئيس يأتي على الرغم من أن إسرائيل تصرفت بتنسيق معين، وذلك بعد أن مصدر إسرائيلي أفاد لشبكة CNN بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة مسبقًا عن الهجوم في بيروت. ووفقًا للتقرير، تم إرسال الإخطار المسبق مباشرة إلى القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM)، التي تحتفظ بعلاقة وثيقة مع الجيش الإسرائيلي.

ومع ذلك، أضاف المصدر أنه في إسرائيل أخذوا في الحسبان أن العملية في الضاحية قد تدفع إيران للانتقام عبر إطلاق صواريخ باليستية باتجاه الأراضي الإسرائيلية، تحديدًا في اليوم الذي يأمل فيه ترامب في التوصل إلى اتفاق.

بحسب أقوال ترامب، أوضح لرئيس الحكومة بشكل حاسم ألا يهاجم حزب الله مرة أخرى لكي لا يضر بالمحادثات الدبلوماسية، وأضاف أنه ينوي أن يطلب من إيران ألا تطلق النار باتجاه إسرائيل: "كان من المفترض أن نوقع على الصفقة في الصباح. الهجوم في الضاحية أخر ذلك".

في الأسبوع الماضي، هجوم مشابه في بيروت أدى إلى وابل من الصواريخ الباليستية مباشرة من إيران إلى إسرائيل وجولة قتال قصيرة. الآن، المحادثات في لحظة حاسمة؛ بينما صرح ترامب في مقابلة أنه يعتقد أن صفقة ستوقع خلال ساعتين أو ثلاث، أكد مصدر رسمي مطلع على المفاوضات لشبكة "رويترز" أن المفاوضات بالفعل قريبة جدًا من الانتهاء.