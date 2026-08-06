هاجم الجيش الإسرائيلي مؤخرًا مخازن أسلحة، مقر قيادة وبُنى تحتية مسلحة أخرى في عدة مناطق مختلفة بجنوب لبنان، وذلك ردًا على حادثة قُتل فيها جنديان من الجيش الإسرائيلي، لكنه في الوقت نفسه امتنع عن رد أكثر جوهري كان من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير مع حزب الله.

مصدر أمريكي مطلع على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان أكد التقارير على أن واشنطن نقلت إلى إسرائيل طلبًا لتقييد الرد على الحادثة من أجل منع تفجير المحادثات مع الحكومة اللبنانية: "الأمور التي تم الإبلاغ عنها بالفعل تعكس نوعية النقاشات التي أجريناها مع الإسرائيليين في الماضي. قلنا لهم أنه حتى لو كان من الممكن أن يكون لديهم مبرر للتحرك، وحتى عندما أوضحنا علنًا أن لديهم كل الحق في الدفاع عن أنفسهم، لا يمكن إطلاق النار والقصف كأسلوب للوصول إلى الحل. لذلك طلبنا منهم أكثر من مرة في الماضي أن يأخذوا هذا الواقع بعين الاعتبار".