هل تنجح العراق في استضافة مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران؟

كشف مصدر سياسي مطلع أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، سيتوجه، غداً الأحد، إلى العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً، لبحث ملفات استراتيجية تتعلق بأمن المنطقة والعلاقات الثنائية. كما أضاف المصدر أن "حسين سيعقد اجتماعاً مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين، وفق ما نقلت "السومرية نيوز".

وسيتركز جدول الأعمال على مناقشة التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران وسبل احتواء الموقف، وكذلك المضي قدماً في المساعي العراقية لاستضافة مفاوضات مباشرة بين واشنطن وطهران، وهو المقترح الذي طرحه رئيس الوزراء (المنتهية ولايته) محمد شياع السوداني نهاية عام 2025، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية والاقتصادية.

تأتي هذه الزيارة بعدما أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن ترحيبها الرسمي بالوساطة العراقية، مؤكدة رغبتها في إحياء قنوات الحوار عبر بغداد لإنهاء الأزمات العالقة. كما تأتي الزيارة وسط توتر في العلاقات بين إيران والولايات المتحدة على خلفية الاحتجاجات على تردي الأوضاع الاقتصادية وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقيام بعمل عسكري لدعم المحتجين.