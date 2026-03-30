يهدد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، اليوم (الاثنين) بتصعيد دراماتيكي ضد إيران ويصرح بأن واشنطن تجري "محادثات جدية" مع النظام الجديد بهدف إنهاء العمليات العسكرية.

وقال إن هناك تقدمًا كبيرًا في المحادثات، لكن إذا لم يتم التوصل إلى صفقة قريبًا، فقد تتخذ الولايات المتحدة إجراءً واسع النطاق يشمل ضرب بنى تحتية استراتيجية في إيران. ومن بين الأهداف التي ذُكرت: محطات توليد الكهرباء، آبار النفط، وجزيرة خرج، وربما أيضًا منشآت التحلية التي لم تتضرر بعد.

شدد الرئيس على أن مثل هذا العمل سينفذ "انتقامًا" لجنود الولايات المتحدة ولمواطنين آخرين قُتلوا خلال سنوات مما وصفه بـ"حكم الإرهاب" للنظام الإيراني السابق. الهجوم، إذا تم تنفيذه، من المتوقع أن يكون واسع النطاق وأن يؤثر على القطاعين الطاقوي والعسكري في إيران، إلى جانب محاولة الضغط على الأنظمة الإيرانية للدخول في مسار دبلوماسي وتسوية مضيق هرمز.