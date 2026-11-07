قال روبرت ستايلز هاروارد جونيور، نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) سابقاً، في مقابلة مع برنامج "الساعة الدولية" على قناة "كان"، إن "فشل الولايات المتحدة وإسرائيل في تدمير قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة يُعد على الأرجح أكبر إخفاق في هذه الحرب".وأضاف "تُعد هذه القدرات الوسائل الرئيسية التي تستخدمها إيران لتهديد القوات الأمريكية وإسرائيل ودول المنطقة. وللأسف، لم نتمكن من القضاء على هذا التهديد تماماً، ومن المرجح جداً أن يكون الهدف الرئيسي للموجة القادمة من العمليات العسكرية".

وأوضح هاروارد لقناة "كان" أن وجود هذه القدرات -التي شدد على أنها تمثل أدوات طهران الأساسية لبسط نفوذها وممارسة الضغوط- يشكل عقبة رئيسية أمام قدرة المجتمع الدولي على دعم الشعب الإيراني في مواجهة النظام.

وفيما يتعلق بالعمليات العسكرية الأمريكية في مضيق هرمز ومحيطه، أشار هاروارد إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفرض "سيطرة كاملة على وتيرة العمليات، وتستخدم استراتيجية خداع ناجحة تبقي الجميع في حالة ترقب دائم".

يُذكر أن ترامب هدد في الأيام الأخيرة بتجديد الضربات ضد إيران، لكنه في الوقت ذاته سعى لإيجاد حل دبلوماسي عبر وسطاء قطريين.

وقال هاروارد: "إن الخناق المالي يتسبب بالفعل في هزات داخلية حادة في إيران، لذا فإن الوقت يعمل لصالح ترامب؛ إذ يمكنه الانتظار وشن هجوم في أي وقت يشاء".وأكد هاروورد أن "هذا الخيار يمثل الملاذ الأخير وأقصى إجراء ممكن"، مضيفاً: "أي قائد سيتردد في اللجوء إليه، لا سيما في ظل وجود العديد من البدائل التقليدية المتاحة".

وإلى جانب الحصار العسكري والبحري، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزم عقوبات متعددة على النظام الإيراني؛ حيث استهدفت أحدث هذه العقوبات ثماني شركات خدمات مالية تتخذ من كندا مقراً لها، ويُزعم أنها سهلت معاملات مع كيانات إيرانية خاضعة للعقوبات. وفقاً لهاروورد، تمتلك الولايات المتحدة مجموعة واسعة من القدرات -سواء كانت حركية (عسكرية مباشرة) أو غير حركية- يمكن استخدامها لزيادة الضغط على إيران، مع استبعاد خيار الهجوم النووي، وذلك على الرغم من المزاعم التي أطلقها المعلق المحافظ المثير للجدل "تاكر كارلسون" يوم الأحد، والتي أشار فيها إلى احتمال أن يشن ترامب هجوماً كهذا "في غضون أيام".

ومن بين الأمثلة التي ساقها نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) السابق على هذه القدرات: فرض حصار على طرق التجارة المتبقية لإيران، واستخدام القنبلة "GBU-43/B" -المعروفة باسم "أم القنابل" (MOAB)- ضد المنشآت النووية الإيرانية. وتشير مصادر إلى أن قنبلة "أم القنابل" (MOAB) لا تصلح لضرب الأهداف الإيرانية العميقة تحت الأرض، على عكس قنبلة "MOP".

فقد أوضح مسؤولون أمريكيون لشبكة "سي إن إن" في أكتوبر/تشرين الأول أن قنبلة "أم القنابل" (MOAB) -وهي أقوى سلاح تقليدي في ترسانة الجيش الأمريكي- ليست مصممة لاختراق التحصينات (أي أنها ليست "خارقة للتحصينات")، وبالتالي فهي تفتقر إلى القدرة على اختراق الأرض بعمق كافٍ لتدمير الأهداف المدفونة. وفي المقابل، صُممت قنبلة "GBU-57A/B" -المعروفة باسم "المخترق الضخم للذخائر" (MOP)، وهي أصغر حجماً وتستخدمها قاذفات القنابل الشبحية الأمريكية من طراز "B-2 Spirit"- خصيصاً للتعامل مع مثل هذه الأهداف المحصنة.

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وبغض النظر عن الأساليب المستخدمة، شدد هاروورد على أن أي نظام إيراني يظل موالياً للثورة الإسلامية "سيظل دائماً مدفوعاً برغبة استعادة قدراته"، محذراً من أن ذلك قد يشمل السعي لامتلاك أسلحة نووية إذا أتيحت له الفرصة.

وأشار هاروورد إلى أن "الإعلان الرسمي عن هدف تغيير النظام من شأنه تعزيز الثقة والتنسيق مع شركائنا في الشرق الأوسط".

وأضاف قائلاً: "تضم هذه المنطقة 60% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم. وفي اليوم التالي لزوال التهديد الإيراني، ستتيح التحالفات التي تُبنى حالياً للشرق الأوسط أن يصبح واحداً من أكثر مناطق العالم ازدهاراً وأمناً".