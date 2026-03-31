ضغوط خليجية على ترامب للمضي قدماً بالعمل العسكري البري في ايران

دول الخليج، الحليفة للولايات المتحدة بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة، ناشدت الرئيس ترامب مواصلة الحرب بحجة أن إيران لم تضعف بما فيه الكفاية - هذا ما أفادت به وكالة الأنباء AP صباح اليوم (الثلاثاء)، نقلاً عن مصادر أمريكية وإسرائيلية.

وفقًا للتقرير، تدعي بعض دول الخليج أمام البيت الأبيض أن الحرب قد تخلق فرصة تاريخية تشل نظام الملالي. مصادر من السعودية، الإمارات، الكويت والبحرين قالوا في محادثات مغلقة إن دولهم لا تريد أن تنتهي العملية حتى تحدث "تغييرات جوهرية في القيادة أو في سلوك إيران".

قال مصدر دبلوماسي من الخليج لوكالة أسوشيتد برس إن هناك خلافات بين دول المنطقة، حيث السعودية والإمارات هما من تدعوان إلى زيادة الضغط العسكري على طهران. وأضاف: "الإمارات ربما تبينت كالعنصر الأكثر تشددًا، وهي تمارس ضغطًا كبيرًا على ترامب ليأمر بعمل بري"، مشيرًا إلى أن الكويت والبحرين تؤيدان ذلك.

نُشير إلى أن الإمارات العربية المتحدة واجهت عدداً قياسياً مع أكثر من 2,300 هجوم صاروخي وطائرات مسيرة - وهو عدد أعلى بكثير من عمليات الإطلاق حتى تلك التي استهدفت إسرائيل.

من ناحية أخرى، وفقًا لوكالة الأنباء، فإن سلطنة عمان وقطر، اللتين لعبتا في السابق دور الوسيط بين إيران والغرب، تفضلان الحل الدبلوماسي على العسكري. وقال مصدر مطلع على التفاصيل لوكالة أسوشييتد برس إن ولي العهد بن سلمان أبلغ مسؤولين في البيت الأبيض بأن إضعاف القدرات العسكرية لإيران وقيادتها الدينية يخدم في الواقع مصلحة منطقة الخليج وما بعدها.