في إسرائيل يفهمون أن الاتفاق مع إيران هش، ولهذا السبب أصدر رئيس الأركان إيال زامير تعليمات بإعادة إجراء مناورة قتالية في الجيش استعدادًا لاحتمال العودة إلى الحرب. هذا يعني أن شعبة الاستخبارات تجمع الأهداف من جديد، والجيش يستعد في مجالات مثل الدفاع الجوي، الصواريخ وقدرات أخرى.

بموازاة ذلك، يخطط سلاح الإسرائيلي الجو للخطط العملياتية، وهناك احتمال أن نعود للقتال ضد إيران - حتى في المستقبل المنظور.

هذه المرة التحدي أكثر تعقيدًا، بسبب الخشية من فقدان عنصر المفاجأة - الضربة المفاجئة التي كانت لدى إسرائيل. مع ذلك، يؤكدون في إسرائيل أن الجاهزية عالية.