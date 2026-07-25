تقرير: استهداف منصات صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في مأرب والجوف

قصفت القوات الجوية مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة للحوثيين في محافظتي مأرب والجوف، بجسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤولين عسكريين يمنيين قولهم، اليوم السبت، فيما أعلن التلفزيون اليمني عن استهداف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة حوثية في المحافظتين، وكذلك استهداف مواقع للحوثي في مديريات الجوبة والصفراء ومجزر في مأرب والجوف.

وكان رئيس مجلس القيادة اليمني، رشاد العليمي، قد قال في وقت سابق من اليوم السبت، إن "ميليشيا الحوثي تصر على المقامرة بمصالح الشعب اليمني لخدمة أجندات إيران"، مضيفاً أن استمرار ميليشيا الحوثي بالتصعيد مضيعة للوقت واستنزاف لمقدرات اليمن.

التحالف: استهداف مواقع عسكرية حوثية في اليمن

السعودية

التحالف: استهداف مواقع عسكرية حوثية في اليمن

العليمي: الحوثي يصر على المقامرة بمصالح شعب اليمن لخدمة أجندات إيران

اليمن

اليمن والحوثيالعليمي: الحوثي يصر على المقامرة بمصالح شعب اليمن لخدمة أجندات إيران

وشدد العليمي، على حسابه في "إكس"، أن "على ميليشيا الحوثي إدراك أنه لا خيار أمامها سوى الاستجابة لإرادة الشعب"، مؤكداً أن الحكومة اليمنية تتعهد بالعمل مع تحالف دعم الشرعية لحماية الممرات المائية.

وفي وقت سابق، كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن عن استهداف مواقع عسكرية حوثية في محافظة الحديدة في اليمن. وأشار المتحدث الرسمي لقوات تحالف دعم الشرعية، اللواء الركن تركي المالكي، إلى أن الأهداف التي جرى تدميرها مرتبطة بالتهديد على السفن التجارية بالبحر الأحمر.

وأوضح التحالف بأنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة، مبيناً أن جميع موانئ الحديدة مفتوحة أمام الملاحة البحرية.