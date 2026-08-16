مصدر سياسي لبناني: "يبحث حزب الله عن فرصة لتقويض المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان". وأضاف المصدر نفسه أن حزب الله قد بدأ بالفعل بتكثيف نشاطه العسكري، في انتظار تصعيد إضافي بموافقة إيرانية، على خلفية التوترات المحيطة باتفاقه مع الولايات المتحدة. من جهة أخرى، يسعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى تحقيق إنجاز عسكري على الجبهة الجنوبية اللبنانية، ما قد يعزز موقفه قبل الانتخابات المتوقعة خلال أشهر. إلا أنه يستغل أيضاً ما يجري على الأرض كوسيلة للضغط على الجانب اللبناني في المفاوضات، لا سيما في ظل غياب أي تقدم يُشير إلى أن الدولة اللبنانية قد بدأت فعلياً وبشكل جدي عملية نزع سلاح حزب الله.