الجيش الإسرائيلي: اغتيال قائد كبير في وحدة "بدر" التابعة لحزب الله، رداً على الانتهاك جنوب لبنان
وزير الأمن بعد هجمات إسرائيل جنوب لبنان: "لن يبقى أي حساب مفتوح في أي ساحة، سندافع بقوة عن جنودنا ومواطنينا"•متحدث باسم الخارجية الأمريكية لـi24NEWS: "العملية التجريبية - هي الطريق الوحيد للسلام"
هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة (بين السبت والأحد) في منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، ردًا على ما اعتبره خرقا من قبل حزب الله والذي أُصيب فيه ثلاثة جنود إسرائيليين بجروح نتيجة إصابة بطائرة مسيرة مفخخة. وكتب وزير الأمن الإسرائيلي كاتس على شبكة X بعد الهجمات: "لن يبقى أي حساب مفتوح في أي ساحة، سندافع بقوة عن جنودنا ومواطنينا".
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مصدر سياسي لبناني: "يبحث حزب الله عن فرصة لتقويض المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان". وأضاف المصدر نفسه أن حزب الله قد بدأ بالفعل بتكثيف نشاطه العسكري، في انتظار تصعيد إضافي بموافقة إيرانية، على خلفية التوترات المحيطة باتفاقه مع الولايات المتحدة. من جهة أخرى، يسعى رئيس الوزراء نتنياهو إلى تحقيق إنجاز عسكري على الجبهة الجنوبية اللبنانية، ما قد يعزز موقفه قبل الانتخابات المتوقعة خلال أشهر. إلا أنه يستغل أيضاً ما يجري على الأرض كوسيلة للضغط على الجانب اللبناني في المفاوضات، لا سيما في ظل غياب أي تقدم يُشير إلى أن الدولة اللبنانية قد بدأت فعلياً وبشكل جدي عملية نزع سلاح حزب الله.
جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يحذر: تزايد محاولات هجمات التصيد الاحتيالي التي تستهدف الصحفيين الإسرائيليين
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: بالأمس، تعرض أبو حسن علاء، القائد البارز في كتيبة "بدر" التابعة لحزب الله، لهجومٍ أسفر عن مقتله في منطقة دير الزهراني جنوب لبنان، ردًا على عمليةٍ نفذها ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية. لن يسمح الجيش الإسرائيلي لحزب الله بإلحاق الأذى بمواطني دولة إسرائيل وقواتها، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديدات.
صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لقناة i24NEWS عقب التصعيد في لبنان خلال عطلة نهاية الأسبوع: "لا تزال عملية المناطق التجريبية هي السبيل الوحيد الممكن لتحقيق السلام والأمن على المدى الطويل للبنان وإسرائيل".
وزير الأمن يسرائيل كاتس بعد الهجمات في جنوب لبنان: "لن نترك أي حساب مفتوحاً في أي ساحة، وسندافع بقوة عن جنودنا ومواطنينا".
تزعم لجنة المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن قطر اعتقلت وتحتجز ثلاثة طيارين إيرانيين فقدوا منذ مارس بعد إسقاط طائراتهم، وهو ما تنفيه قطر.
أفادت قنوات لبنانية بوقوع هجمات إسرائيلية ليلية على ميدان التحرير وقرية رامان في جنوب البلاد.
https://x.com/i/web/status/2088761099210330251
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