إيران تبرر عدم فتح مضيق هرمز: “لا نستطيع تحديد مواقع الألغام”

عرضت صحيفة "نيويورك تايمز" هذا الصباح (السبت) عذرًا جديدًا من الإيرانيين لعدم فتح مضيق هرمز، رغم الضغوط الشديدة من إدارة ترامب - وهو أنهم لا يتذكرون أين الألغام: "إيران لم تنجح في فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن بشكل أوسع لأنها غير قادرة على تحديد مكان جميع الألغام التي وضعتها في الممر البحري، كما أنها تفتقر إلى القدرة على إزالتها، وذلك بحسب مصادر أمريكية."

هذا التطور هو أحد الأسباب التي جعلت إيران لم تتمكن من الاستجابة بسرعة للضغوط من إدارة ترامب للسماح بمرور أكثر حرية في المضيق. كما أنه قد يشكل عاملاً معقداً في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات سلام في باكستان بين ممثلين إيرانيين ووفد أمريكي برئاسة نائب الرئيس جي. دي. فانس.

استخدمت إيران زوارق صغيرة لزرع الألغام في المضيق الشهر الماضي، وذلك بعد وقت قصير من اندلاع الحرب ضدها من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. الألغام، إلى جانب التهديد بهجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، قلّصت حركة ناقلات النفط والسفن الأخرى في المضيق إلى الحد الأدنى، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومنح إيران وسيلة ضغط كبيرة في الحرب.

الحرس الثوري ترك ممراً مفتوحاً في المضيق يسمح بعبور السفن التي تدفع رسوماً. بالإضافة إلى ذلك، نشروا تحذيرات بأن السفن قد تصطدم بألغام بحرية، ووسائل إعلام شبه رسمية نشرت خرائط تُظهر مسارات عبور آمنة.

مع ذلك، فإن هذه المسارات أيضًا محدودة إلى حد كبير، لأن إيران زرعت الألغام في المضيق بشكل غير منظم، بحسب مصادر أمريكية. ليس من الواضح ما إذا كانت إيران قد وثقت مواقع جميع الألغام، وحتى عندما فعلت ذلك - وُضع بعضها بطريقة تسمح بانجرافه أو تحركه من مكانه.