الشرطة الإسرائيلية تعتقل جنديين بعد إطلاق نار على فلسطيني جنوب مدينة الخليل
وفقاً لبيان الشرطة، فقد أصيب رجل فلسطيني برصاصة في كتفه خلال الحادثة. وذكرت الشرطة أنه سيتم إحالة التحقيق إلى الشرطة العسكرية لمتابعته.
i24NEWS
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان، اليوم السبت، عن اعتقال ثلاثة مشتبه بهم - بينهم جنديان في الخدمة الفعلية وأحد سكان تل أبيب - على خلفية حادثة إطلاق نار في قرية التواني بالضفة الغربية، جنوب الخليل.
ووفقاً لبيان الشرطة، فقد أصيب رجل فلسطيني برصاصة في كتفه خلال الحادثة. وذكرت الشرطة أنه سيتم إحالة التحقيق إلى الشرطة العسكرية لمتابعته.
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