ألمانيا: تصاعد معاداة السامية وتزايد الشعور بانعدام الأمن داخل المجتمعات اليهودية

في ظل تصاعد الأعمال المعادية للسامية وتراجع الدعم الشعبي، يتزايد القلق بين الجاليات اليهودية في ألمانيا، وكشف تقرير حديث صادر عن المجلس المركزي لليهود في ألمانيا، استنادًا إلى استطلاع شمل 102 جالية يهودية في أنحاء البلاد، أن أكثر من ثلثي اليهود يشعرون بتدهور أمنهم منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد تجلى هذا المناخ من القلق مؤخرًا بظهور كتابات معادية للسامية على جدران حي بانكو في برلين، تدعو إلى "قتل جميع اليهود". ومن اللافت للنظر أن هذه الكتابات لم تُثر سوى ردود فعل شعبية ضئيلة. ويرى جوزيف شوستر، رئيس المجلس المركزي، أن هذا اللامبالاة يعكس "وضعًا طبيعيًا جديدًا" مثيرًا للقلق. وصرح قائلًا: "إن عدم إثارة مثل هذه الكتابات على الجدران، في قلب برلين، أي غضب شعبي أمر لا يُطاق"، مؤكدًا أن معاداة السامية باتت أمرًا شائعًا في المجال العام. وتُفسر عدة عوامل هذا التوجه، بما في ذلك ازدياد الحوادث المعادية للسامية والتوترات المرتبطة بالمظاهرات المناهضة لإسرائيل. لم تُبدد الهدنة في غزة ولا التطورات الإقليمية الأخيرة هذه المخاوف، بل على العكس.

ويُشير التقرير أيضًا إلى انخفاض ملحوظ في شعور الدعم من المجتمع المدني: إذ يشعر 35% فقط من المستطلعة آراؤهم بالدعم اليوم، مقارنةً بـ 62% في عام 2023. ويترافق هذا التراجع مع تزايد الانكفاء على الهياكل المجتمعية. ويبدو مستقبل الوضع مُقلقًا بنفس القدر. إذ ينظر 13% فقط من المستطلعة آراؤهم إلى مستقبل الحياة اليهودية في ألمانيا بإيجابية، بينما يبدي أكثر من النصف تشاؤمًا. وعلى المستوى الأوروبي، يُعدّ الوضع أكثر إثارة للقلق.

ورغم هذه الصورة القاتمة، تبرز نقطة إيجابية واحدة: إذ أعرب 91% من المجتمعات التي شملها الاستطلاع عن رضاهم عن تعاونهم مع الشرطة. ويرى جوزيف شوستر أن هذه النتائج ينبغي أن تكون بمثابة تحذير، وأن تُشجع السلطات والمجتمع على التحرك السريع في مواجهة التطبيع المُقلق لمعاداة السامية.