رئيس الحكومة اللبنانية:"متمسكون بحق لبنان في سيادته وأمنه وعدم التفريط بهما تحت أي ظرف"

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم السبت، على ضرورة "بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وعلى التمسك بحق لبنان في سيادته وأمنه وعدم التفريط بهما تحت أي ظرف"، وتابع "معاناة أبناء الجنوب تمثل معاناة جميع اللبنانيين، مؤكداً وقوف الدولة إلى جانب المواطنين".

جاءت تصريحات نواف سلام، بعدما أعلن الجيش اللبناني، اليوم السبت مقتل عدد من عسكرييه بينهم ضابط بغارة إسرائيلية استهدفت آليتهم في جنوب لبنان، بعد أيام من اتفاق لبنان وإسرائيل على تطبيق هدنة مشروطة عقب جولة محادثات مباشرة في الولايات المتحدة.

ودخل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ رسميا في 17 نيسان/أبريل المنصرم، لكنه لم يُحترم فعليا، فيما تصر إيران على إدراج لبنان ضمن أي اتفاق مع واشنطن ينهي الحرب الأوسع التي اندلعت في المنطقة في شباط/فبراير المنصرم.