الرئيس الإيراني:"إيران في حالة حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي"

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في خطاب متلفز، اليوم السبت، أن "إيران في حالة حرب شاملة مع الولايات المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي"، مشيرا إلى أن خصومه يعوّلون على المواجهة المباشرة لإضعاف بلاده، متهمًا هذه القوى بمحاولة منع بلاده من "النهوض"، وقال "بحسب تقديرات الكيان الصهيوني، فقد اعتقدوا أن العدوان على إيران سيؤدي إلى انهيار النظام. لكن هذا لم يحدث".

وأكد الرئيس الإيراني على أن القوات المسلحة لبلاده، على العكس من ذلك، قد تعززت منذ الهجمات الأخيرة، "رغم القيود والعقوبات". وحذر من أي ضربات أخرى، متوعدًا بـ"رد حازم" في حال وقوع هجوم، ومؤكدًا أن "وحدة الشعب الإيراني ستفشل جميع مؤامرات الأعداء". تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الإقليمية، حيث تتهم إيران واشنطن وحلفاءها باستمرار بانتهاج سياسة عداء دائم تجاهها.

في غضون ذلك، كشفت صور الأقمار الصناعية مؤخراً عن نشاط متجدد في موقع نطنز النووي، الذي تضرر بشدة جراء الغارات الإسرائيلية والأمريكية. ووفقاً للخبراء، تسعى طهران إلى تقييم حجم الأضرار مع إخفاء بعض العمليات، مما يُعيد إشعال المخاوف الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي الأسابيع الأخيرة، أدلى مسعود بيزشكيان بسلسلة من التصريحات المثيرة للقلق، كاشفاً عن قلق متزايد على أعلى مستويات الحكومة بشأن الوضع الداخلي. وقد أشار بشكل خاص إلى سلسلة من الأزمات التي تُثقل كاهل رئاسته، واعترف، في خطوة نادرة، بأن إسرائيل تمتلك تفوقاً تكنولوجياً في مجال الصواريخ.