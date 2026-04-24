رئيس الوزراء البريطاني يتعهد بتقديم مشروع قانون لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات المحظورة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، عزمه تقديم مشروع قانون لإضافة الحرس الثوري الإيراني إلى قائمة المنظمات المحظورة، وذلك في ظل تحقيقات الشرطة في سلسلة من الهجمات الأخيرة التي استهدفت الجالية اليهودية في المملكة المتحدة.

وفي مقابلة مع صحيفة "جويش نيوز"، قال إنه "يشعر بقلق متزايد من استخدام بعض الدول لوكلاء على أراضينا لتنفيذ هجمات". وشدد على ضرورة تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون، وأجهزة مكافحة الإرهاب، وجهاز أمن الجالية اليهودية. وأكد قائلاً: "من الضروري أن يكون هذا التنسيق قوياً وفعالاً"، مضيفاً أنه يتلقى "إحاطات منتظمة" حول الوضع، ومرحباً بالعديد من الاعتقالات الأخيرة.

كما أكد كير ستارمر أن اتخاذ المزيد من الإجراءات سيتطلب تغييرات في الإطار القانوني. وقال: "نحن بحاجة إلى اتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك بنود تتعلق بالحظر، الأمر الذي يتطلب تشريعاً. ونعتزم تقديمها"، في إشارة إلى التهديد المتزايد المرتبط بأفعال دول أجنبية.

دعا رئيس الوزراء البريطاني إلى سنّ قوانين أكثر صرامة تنظم المظاهرات، وإلى تشديد الجهود لمكافحة معاداة السامية، لا سيما في المدارس والجامعات، وحتى داخل النظام الصحي. وأكد قائلاً: "يجب علينا استئصال معاداة السامية التي شهدناها".

وفي هذا السياق، انتقد بشدة زاك بولانسكي، الذي أشار إلى احتمال وجود "شعور بانعدام الأمن" لدى اليهود البريطانيين. وردّ ستارمر قائلاً: "هذا أمرٌ شائن. إنّ اعتبار ذلك مجرد شعور هو فهم خاطئ تماماً لمعاداة السامية". ويُشير هذا الموقف إلى تشديد موقف الحكومة البريطانية تجاه إيران، في ظلّ مناخ أمني متوتر ويقظة متزايدة تجاه التهديدات التي تستهدف المجتمعات اليهودية.