إيران محو النقاش: نتنياهو سيتوجه إلى فلوريدا صباح غد الأحد للقاء ترامب

سيتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، صباغد غد الأحد، إلى فلوريدا، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الوشيك في مقر إقامته الخاص في مارالاغو، وسيناقش ترامب ونتنياهو قضية إيران، حيث سيؤكد نتنياهو لترامب على أن "إسرائيل لا تسعى إلى جولات قتالية ضد إيران، بل إلى إسقاط نظام الجمهورية الإسلامية كحل دائم للتهديد الذي يواجه إسرائيل". كما يرغب نتنياهو في إيصال رسالة إلى ترامب يعرب فيها عن قلقه إزاء استنفاد وقف إطلاق النار في جميع القطاعات التي خاضت فيها إسرائيل معارك خلال العامين الماضيين، بما في ذلك لبنان وسوريا.

وستكون زيارة نتنياهو لترامب هي الخامسة منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية قبل أقل من عام.

من المتوقع أن يكون الاجتماع وديًا نوعًا ما وأقل رسمية من المعتاد في لقاءات الزعيمين، نظرًا لموقعه وتوقيته - في مقر إقامة ترامب الخاص، خلال فترة عطلة طويلة للولايات المتحدة. بينما سيلتقي نتنياهو مع ترامب في الولايات المتحدة، من المتوقع أن يواجه تحدياً من الائتلاف في إسرائيل - خلال الأسبوع، أفادت قناة i24NEWS أن عدداً من أعضاء الكنيست توجهوا إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمن، عضو الكنيست بوعز بيسموث، بطلب لتقديم مشروع قانون لتطبيق السيادة على الضفة الغربية، بينما سيكون نتنياهو في الخارج.