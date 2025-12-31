رغم تأكيد معارضته "للضم"| ترامب لنتنياهو: إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله - لن أوقف إسرائيل

لم تكن قضية لبنان وحزب الله سوى جزء صغير من اجتماع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع مارالاغو، لكن يبدو أن الموقفين الإسرائيلي والأمريكي متطابقان بشأن هذه القضية.

أفاد المراسل الدبلوماسي للقناة العبرية، عميخاي شتاين، مساء اليوم (الأربعاء) أن ترامب أوضح أنه إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله، فلن يمنع إسرائيل من التحرك إذا رأت ذلك ضرورياً، وذلك وفقاً لمصدر مطلع على التفاصيل. وخلال الاجتماع، أكد ترامب مجدداً موقفه القائل بضرورة نزع سلاح حزب الله.

قبل الاجتماع أوضح رئيس الولايات المتحدة في حديث مع صحفيين أن "حزب الله يتصرف بشكل سيء"، وأضاف أن "الحكومة اللبنانية في موقف ضعف معين أمام حزب الله". يبدو أن هذا الغموض العلني أزعج حزب الله وكتبت صحيفة الأخبار : "من الصعب التنبؤ بتبعات الاجتماع بين نتنياهو وترامب على لبنان، لكن من الممكن الافتراض أن هناك تغييرات وتطورات جديدة متوقعة في بداية العام القادم". وذكر مقال في صحيفة الجمهورية أن "يبدو أن ترامب أعطى لنتنياهو الضوء الأخضر للتحرك".

في الأسابيع الأخيرة عُقدت عدة اجتماعات للجنة الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار، والتي تضم مسؤولين كباراً من إسرائيل ولبنان والولايات المتحدة والأمم المتحدة وفرنسا. خلال الشهر الماضي، انضم أيضاً ولأول مرة ممثلون مدنيون من كلا الجانبين إلى الاجتماعات. من الجانب اللبناني، انضم السفير اللبناني السابق في الولايات المتحدة، سيمون كرم، ومن الجانب الإسرائيلي شارك نائب رئيس مجلس الأمن القومي، الدكتور يوسي درزنين.

تتركز المحادثات ليس فقط في الساحة العسكرية وفي مراقبة وقف إطلاق النار، بل أيضًا في محاولات دفع مشاريع اقتصادية بين الدولتين. هذا مسار حاولت مبعوثة ترامب الخاصة، مورغان أورتاغوس، دفعه منذ أشهر، حيث ضغطت مع مسؤولين أمريكيين آخرين على لبنان وعلى إسرائيل للموافقة على لقاء كهذا. "اللقاء كان استمرارًا للحوار الأمني الذي يهدف إلى ضمان تجريد حزب الله من سلاحه بواسطة الجيش اللبناني. ناقش المشاركون سبل دفع المبادرات الاقتصادية من أجل توضيح المصلحة المشتركة في إزالة تهديد حزب الله وضمان أمن مستدام للسكان على جانبي الحدود"، بحسب بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية. من المتوقع أن يُعقد لقاء إضافي بين الطرفين الأسبوع المقبل، وسيركز على وقف إطلاق النار وعلى هذه المشاريع الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، أفاد المراسل السياسي للقناة العبرية نداف أليميليخ أن ترامب أوضح أنه يعارض ضم الضفة الغربية، وقال لنتنياهو في محادثتهما إن هذا ليس الوقت المناسب لتنفيذ هذه الخطوات، وأن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها قبل الوصول إلى هذه النقطة. وبهذا، يتماشى ترامب مع موقف الدول العربية. هذا يضع نتنياهو في مشكلة أمام مطالب اليمين بالعودة مع السيادة - بينما يبدو أن هذا لن يحدث مرة أخرى.